Стивена Сигала захотели сделать депутатом Госдумы

Для этого актеру придется отказаться от гражданства США и Сербии.

Голливудский актер Стивен Сигал, у которого есть российское гражданство, планирует баллотироваться в Госдуму от партии «За правду» Захара Прилепина. Об этом рассказал сам писатель. Однако Сигал оказался не готов к политической карьере в России.

«Мы с ним общались три часа. У него очень четкие представления о том, чего он хочет. Стивен может усадить за один стол нищего и президента. Его все знают. Стивен — это круто», — сказал Прилепин.

В то же время писатель не смог объяснить, как Сигал сможет получить депутатский мандат, имея гражданство США и Сербии. Кроме того, в январе президент России Владимир Путин предложил внести в Конституцию поправки, запрещающие становиться парламентариями тем, у кого есть иностранное гражданство или вид на жительство в другой стране.

Однако все вопросы отпали, когда Стивен Сигал вскоре пояснил, что на самом деле не планирует баллотироваться в Госдуму, ближайшие выборы в которую намечены на 19 сентября 2021 года.

«Это не совсем для меня. Я очень рад, что работаю дипломатом», — сказал актер. Речь идет о том, что в августе 2018 года Сигал стал специальным представителем МИД России по вопросам российско-американских гуманитарных связей.

Гражданином России Сигал стал осенью 2016 года, получив паспорт из рук Путина. Также актер зарегистрировался в России как индивидуальный предприниматель. В сентябре 2018 года он заявил, что не прочь стать губернатором Приморья.

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