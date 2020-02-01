Викторины: Чем РФ обязана полякам?

Из-за вспышки русофобии в Варшаве интернет наполнился текстами об исторических обидах поляков на русских и русских на поляков. Но есть и примеры другого рода. Несмотря на многовековое противостояние, уроженцы Польши привнесли в нашу страну и в русскую культуру существенный вклад. Об этом − очередная викторина газеты ВЗГЛЯД.
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Последнее: Самолет с гражданами Германии, эвакуируемыми из китайского Уханя, вместо запланированной посадки в Москве приземлился в Хельсинки, информирует газета Helsingin Sanomat. «Незадолго до посадки в Москве РФ отказала в посадке самолета, он был вынужден переместиться в Хельсинки-Вантаа», – цитирует сообщение газеты РИА «Новости». В компании, управляющей финским аэропортом Finavia, подтвердили факт посадки самолета. Там отметили, что […]
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