Викторины: Чем РФ обязана полякам?

Из-за вспышки русофобии в Варшаве интернет наполнился текстами об исторических обидах поляков на русских и русских на поляков. Но есть и примеры другого рода. Несмотря на многовековое противостояние, уроженцы Польши привнесли в нашу страну и в русскую культуру существенный вклад. Об этом − очередная викторина газеты ВЗГЛЯД.

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