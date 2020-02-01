Личное: Сын от связи

Светлана Хоркина — женщина некрасивая, асексуальная, но несмотря на внешний вид, имеет одно достоинство — она бренд.
Ну, кто в здравом уме и с нормальной ориентацией захочет синюшную Светочку? Только бренд-факер — человек, который возбуждается не от женского тела, а от его достижений.
«41-летняя российская гимнастка, двукратная олимпийская чемпионка Светлана Хоркина в студии «Вечернего шоу с Аллой Довлатовой» на «Русском радио» призналась, что ее старший 14-летний сын Святослав был рожден от любовной связи с мужем актрисы Веры Глаголевой миллиардером Кириллом Шубским».
Фото: Соцсети
Кирилл Шубский, известный бизнесмен и вдовец Веры Глаголевой, 8 лет имел Светочку любовницей, пока та не залетела на излёте спортивной карьеры.
Хоркину понять можно — рожать пора. Можно понять и Кирилла Шубского — бросать супругу Глаголеву ради Хоркиной не было никакого смысла. В итоге, интимная пара рассталась, а грязная связь за спиной жены прекратилась.
Хоркина пошла в Думу. Шубский, как я понимаю, направился дальше гулять. Спустя 20 лет, Светлана ходит и всем рассказывает, что бизнесмен является отцом её сына.
Зачем?
Светлана написала книгу, где поведала, что имела связь с Шубским и от него родился её сынуля. Пришла теперь на радио, где опять доложила, с кем сына зачала — зачем это всё?
Неужели Хоркина не понимает, что такими откровениями лишь позорит себя?
Имела связь в женатым на Глаголевой бизнесменом. Восемь лет — это даже не мимолётная случка, а многолетняя грязь, в которой нормальный человек не может существовать — свихнётся. Потом забеременела, чтобы родить — от женатого. И нет бы теперь молчать — ходит и всем орёт об этой мерзости!
Впрочем, может действительно не понимает? Как вы считаете, зачем Хоркина всем рассказывает, от кого зачала ребёнка?
Источник: Лена Миро
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