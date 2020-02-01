МакSим госпитализирована и прекращает выступать

Российская певица МакSим (настоящее имя — Марина Абросимова) уходит в бессрочный отпуск на неопределенный срок, начиная с 1 феврая. Такое решение принято по настоятельным рекомендациям врачей из-за обострившихся проблем со здоровьем.
Последние связаны с травмами, полученными певицей в аварии в 2019 году. О решении МакSим заявил в "Инстаграме" менеджер певицы Маргарита Соколова. По ее словам, команда МакSим приносит глубочайшие извинения за отмену предстоящих концертов и мероприятий и просит прощения у всех зрителей.
Поклонников певицы просят отнестись к сложившейся ситуации с пониманием и уважением. При этом релиз обещанного нового трека МакSим "Преданным" обязательно состоится, говорит Соколова, и его можно будет услышать в ближайшее время.
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В апреле прошлого года МакSим попала в аварию за границей, передает РИА Новости: лопнуло колесо машины, в которой она ехала. Автомобиль на мокрой дороге занесло, он вылетел в кювет. Певица тогда получила ушибы и гематомы.
По словам Маргариты Соколовой, сейчас певица, которая жаловалась на голову и уже давно плохо спит, находится в больнице на лечении. Врачи советуют ей отказаться от гастролей и выступлений на длительное время.
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