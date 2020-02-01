Палестина заявила о разрыве отношений с США и Израилем

Глава Палестинской национальной администрации (ПНА) Махмуд Аббас заявил, что известил США и Израиль о разрыве Палестиной всяческих отношений с ними из-за объявленной американским президентом Дональдом Трампом «сделки века».

«Мы отправили два письма – одно и.о. премьер-министра Израиля Биньямину Нетаньяху, второе –США – о том, что у Палестины не будет с ними никаких отношений, в том числе в сфере безопасности, в свете отрицания ими ранее заключенных соглашений и международного права», – сообщил Аббас на заседании Лиги арабских государств в Каире, где обсуждалась реакции арабских стран на сделку, передает РИА «Новости».

Он также отметил, что США «больше не друг» ПНА. При этом Аббас уточнил, что ранее сообщал Трампу о намерении сделать Палестину демилитаризованным государством, хотя некоторые фракции выступают против его идеи. «Я предпочту построить больницу, а не купить танк», – сообщил глава ПНА.

Напомним, 28 января Дональд Трамп представил свою «сделку века» по урегулированию «вечного конфликта» между Израилем и ПНА с разделением их на два государства. Аббас отверг предложение США. Однако в США заявили, что в краткосрочной перспективе мнение Палестины не имеет значения.

Газета ВЗГЛЯД сообщала, что обнародованный Трампом план будет иметь только один долгосрочный эффект – это усиление позиций РФ на Ближнем Востоке и в исламском мире в целом.





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