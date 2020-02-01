Кулеба: «Инвестиционная няня» – это просто бренд

Проект «инвестиционная няня» является брендом. Об этом в интервью «Укринформу», которое вышло 31 января, сказал вице-премьер-министр Украины по вопросам евроинтеграции Дмитрий Кулеба.

«Инвестняня» – это просто бренд. Для того чтобы привлечь серьезных крупных инвесторов, необходимо демонстрировать индивидуальный подход. Во всех странах, которые активно работают над привлечением инвестиций, есть офисы по привлечению инвестиций. И у нас есть такой офис – Ukrinvest именно так и работает. Инвестор туда обращается и говорит: «Я хочу завести в страну деньги, помогите мне это сделать». И ему помогают. Или он говорит: «Я уже завел в страну деньги, но у меня куча проблем, помогите мне их решить». И помогают их решить, предоставляют необходимые консультации. Так почему мы не можем делать это параллельно, а не одно вместо другого? И создавать правила, и привлекать инвесторов в рамках проекта «Инвестняня», – сказал вице-премьер.

Идею о персональном опекуне со стороны государства для крупных инвесторов, Investment Nanny, президент Украины Владимир Зеленский озвучил на Всемирном экономическом форуме в Давосе 22 января.

Президент объяснил, что «если инвестор принесет в Украину $100 млн и более, то он получит личного менеджера, который знает пять языков и будет работать с клиентом круглосуточно».

«Этот менеджер будет решать все проблемы инвестора в любое время. У них будут государственные гарантии. А тех, кто инвестирует в следующие два года в приватизацию в Украине $10 млн и более, мы освобождаем от налога на прибыль», – сказал глава государства.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

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