Ученые рассказали о продуктах для здоровья почек

Ученые рассказали о продуктах, необходимых для здоровья почек. Ежедневное их употребление снижает вероятность возникновения нефропатии.

Основная роль в этом процессе принадлежит овощам, фруктам и ягодам, так как основу питания должны составлять углеводы. Необходимо ограничить белки и жиры, как и чрезмерное употребление соли, задерживающей жидкость в организме, повышая нагрузку на почки. Кроме того, очень важно контролировать режим питания. Специалисты советуют регулярно употреблять свежую капусту для эффективного выведения токсинов из организма. Для здоровья почек следует употреблять продукты, богатые витамином А. Речь идет о спарже, петрушке, шпинате и кинзе. Некоторые диетологи для профилактики болезней почек на первое место ставят именно свежую зелень. Очень полезны для них блюда, содержащие тыкву. Рецептов приготовления этого овоща существует огромное количество. Польза её огромна, поскольку тыква содержит витамин Е.

Среди фруктов исследователи выделяют яблоки и сливы. В них присутствует большое количество пектина, вещества, способного связывать токсины и выводить их из организма. Наука подтверждает, что почкам действительно нужны яблоки. Эти фрукты препятствует образованию мочевой кислоты, обладают слабым мочегонным свойством, рекордсменом, как известно, является арбуз. Благодаря своим очищающим свойствам, клюква может защитить почки от образования камней, помимо той пользы, которую принесет организму большим содержанием витамина С.

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