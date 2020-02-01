Палестина решила разорвать отношения с США и Израилем

Палестина разорвала дипломатические отношения с Израилем и США. Об этом глава Палестинской национальной администрации Махмуд Аббас сообщил в субботу на внеочередном заседании Лиги арабских государств в Каире. Руководители арабских стран собрались, чтобы обсудить предложенную президентом США Дональдом Трампом "сделку века" в области палестино-израильского мирного урегулирования, пишет РИА Новости.
Аббас обвинил США и Израиль в нарушении ранее заключённых соглашений и международного права.
"У Палестины не будет с ними никаких отношений, в том числе в сфере безопасности. США "больше не друг" ПНА", — сообщил палестинский лидер.
Палестина не будет вести переговоры по предложенному американцами мирному плану, так как палестинцы настаивают на признании своего государства в границах 1967 года со столицей в Иерусалиме.
Президент США Дональд Трамп предложил демилитаризировать Палестину, а ее столицей признать город Абу-Дис на восточной окраине Иерусалима. За то Палестина получила бы 50 миллиардов долларов инвестиций.
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