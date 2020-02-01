7 фактов о шедевре Арама Хачатуряна и создании фильма «Танец с Саблями»

1. Арам Хачатурян написал «Танец с саблями» за восемь часов.

Непосредственно накануне премьеры балета «Гаянэ».

Впрочем, очевидца с секундомером при композиторе не было, но смысл прост — он создал это произведение за вечер, в один присест, — говорит режиссер.Сам композитор недолюбливал «Танец», он называл его «мое шумливое дитя». К другим своим произведениям он, вероятно, относился с большей нежностью, но получилось так, что «Танец с саблями» их так или иначе затмил. Хачатуряну было неприятно, что его в дальнейшем стали узнавать именно по этому произведению.

Фрагмент балета «Гаянэ»

2. Произведение «Танец с саблями» было написано по приказу.

«Танец» не был запланирован ни либреттистом, ни балетмейстером, ни самим Хачатуряном. Это было распоряжение «сверху». Приказ дирекции театра вызвал тогда сильнейшее раздражение у композитора, которому пришлось в готовый спектакль «Гаянэ» добавлять еще один, пятый по счету танец. С эстетической точки зрения композитор счел пошлостью такой, сугубо зрелищный, подход к музыке.

Таким образом, одно из известнейших в мире произведений было написано фактически из-под палки, — поясняет Юсуп Разыков.

Российско-узбекский режиссер Юсуп Разыков на съемках фильма «Танец с саблями»

3. Сценарий к фильму вынашивался пять лет.

С одной стороны, необходимо было досконально изучить ту эпоху, в которую жил Хачатурян: детство в Тифлисе (ныне — Тбилиси), его жизнь в Советском союзе, эвакуация в годы Великой Отечественной войны. С другой стороны, важно было понимать все своеобразие сложной личности Хачатуряна и его фигуры в советском культурном пространстве. В этом автору картины помогали дом-музей Хачатуряна в Ереване, театр оперы и балета им. Спендиарова, а также и сын композитора — Карен Арамович Хачатурян.

Мне повезло найти в биографии Хачатуряна такие вещи, о которых мало кто знает и которые даже вызывали споры, — вспоминает Юсуп Разыков. — Когда я писал сценарий, установка была на максимальную фактическую точность, за исключением, пожалуй, двух-трех персонажей, которых я выдумал.

Актеры Арман Навасардян в роли друга Арама Георгия, Вероника Кузнецова в роли влюбленной в гения балерины Сашеньки и Алексей Назаров в роли неопределившегося с отношением к композитору саксофониста Аркадия4. Актера на главную роль нашли не в Армении, а в Москве, в театре «Мастерская Петра Фоменко».

На кастинге, проходившем в Ереване, Юсуп Разыков отсмотрел около 30 кандидатов, «но никто не подходил, все было «не туда». В результате роль предложили успешному театральному актеру Амбарцуму Кабаняну.

Амбарцум, невероятно творчески сосредоточенный человек, с диким интересом отнесся к предложенной работе. Он очень внимательно меня слушал и буквально «впитывал» все. В его герое я видел человека закрытого, погруженного в музыку, из которой его постоянно «выдирают». Мне хотелось создать образ человека, полностью существующего в облаке звуков, которых никто, кроме него, слышать не может, — вспоминает режиссер.

Амбарцум Кабанян в роли Арама Хачатуряна5. Съемки в Ереване совпали с «Бархатной революцией».

Балетные сцены, сцены внутри театра снимали в театре им. Спендиарова, который предоставил съемочной группе свое помещение на целых пять дней. Эти дни пришлись на весьма неспокойное время.

Мы попали в пламя революции, мы не высыпались, потому что на улице все бушевали, — вспоминает Юсуп Разыков. — Подвозить костюмы и реквизит к театру было практически невозможно, потому что на улицах была масса народу, и улицы попросту перекрывали. Вокруг клокочет Ереван, там революция, а тут мы снимаем кино. Мы были замкнуты в театре Спендиарова и окружены. Потом неожиданно революция победила. И произошло это ровно в тот день, когда закончились съемки. Там уже победоносные сирены, миллионы ликующих людей на улицах, забитые кафе. Из-за постоянного шума, который было невозможно приглушить, команде пришлось переозвучить все сцены, снятые в театре им. Спендиарова, потому что отснятый материал оказался бракованным: крики, сирены и прочие посторонние звуки отложились на рабочей фонограмме.

Сцена в театре им.Спендиарова, Ереван

6. В фильме воссозданы неизвестные эпизоды со знаменитыми современниками композитора.

В сценарии есть сцена встречи Хачатуряна с его добрыми друзьями — скрипачом Давидом Ойстрахом и композитором Дмитрием Шостаковичем, когда они навещают своего друга в госпитале.

Нужно сказать, что на самом деле это произошло в феврале, а не в ноябре, и не в Перми, а в Екатеринбурге (Свердловске), где Хачатурян в начале войны работал на радио. Но это их встреча в эвакуации, равно как и другой эпизод — когда они играют на рынке для простых людей, — комментирует Юсуп Разыков. — В действительности это случилось при других обстоятельствах: они втроем ехали на поезде в Свердловск — и их обокрали, не оставили даже продуктов, а ехать предстояло еще недели полторы-две и нужно было чем-то питаться. Поэтому кто-то из них — кажется, это был Ойстрах, — предложил играть на полустанках и зарабатывать музыкой. И так они и продержались: выходили с инструментами, играли на перронах зимой.

Скрипач Давид Ойстрах (Александр Ильин-младший) и композитор Дмитрий Шостакович (Вадим Сквирский)

7. Природе Армении в фильме отдана важная роль.

Сцены из детства Хачатуряна снимали в Дилижане, близ Еревана. В течение повествования возникают то захватывающие панорамные виды гор, то «волшебный сад», в котором вырос Арам.

Красота Армении не позволяла обойтись формально с экранизацией воспоминаний композитора, — говорит режиссер. — Биография получила развитие во всех направлениях. Мы даже девочку назвали Гаянэ — первая, еще неосознанная, любовь мальчика, связанная все же с некоторой долей горечи (перец, который они едят под кроватью) — это все экстраполяция в то, из чего вырастает художник.

Маленькие Арам и Гаяне — съемки в Дилижане

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