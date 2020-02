От обуви для Приянки Чопры до «автомобильного» багажа: дайджест fashion-новостей недели

Crocs

В 2020 году Crocs в четвертый раз запускает кампанию Come As You Are, лицом которой наряду с Зои Дешанель стали актриса, модель и посол доброй воли ЮНИСЕФ Приянка Чопра-Джонас, а также знаменитая китайская актриса Ян Ми. Вместе они будут нести идею объединения любви к красоте и комфорту. Исходя из концепции One-of-a-kind, амбассадорами кампании станут уникальные люди совершенно разного возраста, происхождения, с разными взглядами и ориентациями. Следуя своей философии, в 2020 году Crocs представит ультрамодные модели кроссовок, сабо и сандалий в сфере инновационной комфортной обуви.

Suitsupply

Первый магазин одежды «только для женщин» европейского бренда Suitsupply откроется в Москве уже в марте – на территории кластера «Красный Октябрь». Помимо коллекции идеально скроенных костюмов из итальянских тканей, бренд представит весенне-летнюю коллекцию сорочек, рубашек и вечерней одежды. Для клиенток, ценящих индивидуальный подход, работает сервис Custom Made по конструированию идеального костюма, за 30 минут мастера справятся с лёгкими изменениями, на более сложные задачи уйдёт до трёх дней. Пространство «Красного Октября» выбрано не случайно, как место притяжения ценителей трендовых баров, арт-галерей и ресторанов, а также новых стартапов и идей.

Hunkemoller

Идея girl power продолжает поддерживаться голландским брендом нижнего белья Hunkemoller, находя отклик и в новой капсуле Instalove, названной в честь самого популярного хэштега Instagram. В кампании приняли участие модели-подружки, разделяющие философию бренда: сексуальность – это в первую очередь любовь к себе. Во вторую очередь можно сражать наповал кружевными удлинёнными бралеттами, боди с пайетками и нежными кимоно, сочетающими сразу два ярких цвета – насыщенную фуксию и огненно-красный. Коллекция приурочена ко Дню святого Валентина, однако Hunkemoller напоминает о том, что любовью и #Instaлюбовью можно делиться каждый день.

Michael Kors

Современная, говорящая сама за себя модель часов Ritz от Michael Kors отличается легчайшим сплавом алюминия и стали, а также корпусом из розового золота. Классический 37-миллиметровый корпус инкрустирован сверкающими кристаллами Swarovski. Кварцевый японский механизм обеспечивает точность и долговечность этих притягательных часов сегмента «haute couture» среди более сдержанных моделей. Прекрасный подарок на День всех влюбленных, от которого веет женственностью и романтикой.

Lamoda

На платформе Lamoda появился новый спортивный бренд 4F, который специализируется на дизайне, производстве и продаже спортивной одежды и аксессуаров из инновационных материалов высокого качества. Бренд представляет мужскую, женскую и детскую линии для тенниса, йоги, бега, зимних видов спорта и плавания. Миссия компании состоит в том, чтобы вдохновить людей сделать спорт частью их жизни. Миссия Lamoda, в свою очередь, заключается в моментальной доставке на следующий день, чтобы не оставалось шанса передумать и не пойти в спортзал.

TUMI

TUMI стал официальным поставщиком багажа и аксессуаров для путешествий компании McLaren. В 2020 году, кроме основной коллекции, TUMI совместно с McLaren представит линию чемоданов, которая совместит ценности двух брендов – непревзойдённое качество, инновации и превосходный дизайн. Продукция коллаборации станет наилучшим спутников в путешествиях всемирно известной команды McLaren Racing и поступит в продажу в октябре. А пока можно заглянуть в бутик TUMI за весенней коллекцией, акцент в которой делается на совершенствование роскошного городского стиля, технические инновации и мастерство исполнения.

Salvatore Ferragamo

Новая рекламная кампания Rising in Hollywood Salvatore Ferragamo представляет серию короткометражных фильмов, героинями которых станут влиятельные женщины, «свои» в мире голливудского кино: Шинейд Бовелл, Бонни Чэнь, Куба Торнадо Скотт и Джилиан Зинсер. Они проведут нас по любимым улочкам Санта-Барбары, поделятся опытом, расскажут о постоянной работе над собой. Какими же будут их следующие шаги? И, главное, в чём? Героем первого фильма станет классическая пара лодочек Ferragamo Pump – оригинальная модель, созданная Сальваторе Феррагамо ещё в 1950-е. Вскоре модель стала популярна именно благодаря многочисленным голливудским клиенткам мастера (Ава Гарднер, Одри Хэпберн, Бэт Дэйвис, Марлен Дитрих). И сейчас креативным директором бренда Полом Эндрю легендарная модель с ювелирной пряжкой, эмблемой Дома, была обновлена под стать современным звёздам, разбросанным по всему миру.

Текст: Анастасия Левит

СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет

Последнее: Самолет с гражданами Германии, эвакуируемыми из китайского Уханя, вместо запланированной посадки в Москве приземлился в Хельсинки, информирует газета Helsingin Sanomat. «Незадолго до посадки в Москве РФ отказала в посадке самолета, он был вынужден переместиться в Хельсинки-Вантаа», – цитирует сообщение газеты РИА «Новости». В компании, управляющей финским аэропортом Finavia, подтвердили факт посадки самолета. Там отметили, что […]