В России появятся праздничные Huawei P30 Pro и наушники FreeBuds 3

В России появятся праздничные Huawei P30 Pro и наушники FreeBuds 3

01.02.2020, 15:21, Разное

Китайские разработчики из Huawei представили особые версии флагманского смартфона и наушников — P30 Pro и FreeBuds 3, предназначенные для российского рынка. Как стало известно, специальные модификации девайсов выпускаются в честь будущих праздников.
К примеру, топовый смартфон Huawei P30 Pro, который появится в продаже уже на следующей неделе, выйдет в новой эксклюзивной расцветке – дымчатой лавандовой. Цена устройства составит почти 60 тысяч рублей, что не отличается от обычной версии, отметили эксперты. Наушники FreeBuds 3 тоже появятся в магазинах уже 7 февраля с новым красным насыщенным цветом.

Помимо покрытия двумя слоями краски, аксессуар обладает защитным ультрафиолетовым покрытием. Обновленная вариация наушников обойдется россиянам почти в 11 тысяч рублей.



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