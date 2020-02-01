Помпео: США не просят Беларусь выбирать между Россией и Западом

В рамках встречи Майка Помпео и президента Беларуси Александра Лукашенко, госсекретарь США заявил, что знаком с длительной историей белорусско-российских отношений. Поэтому он не призывает Минск к выбору между Москвой и Вашингтоном.
Помпео лишь надеется, что у Беларуси и США будут развиваться «инвестиционные отношения», также политик настоял на сохранении Минском «суверенитета и независимости». После изучения вопроса об отношениях РФ и Республики Беларусь, госсекретарь США заявил: «В данном случае мы не говорим о выборе между одной из сторон. Скорее, здесь уместнее вести разговор исключительно о дипломатических отношениях».
К слову, не исключено, что вскоре в Вашингтоне назначат собственного посла в Минске, однако окончательное решение, по-видимому, будет принимать Дональд Трамп.
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