Автобус с детьми попал в массовое ДТП в Москве

Автобус с детьми попал в массовое ДТП в Москве

01.02.2020, 15:19, Новости дня

Заказной автобус с детьми и четыре легковых автомобиля столкнулись на Калужском шоссе в Москве. Три из четырех полос шоссе перекрыты.

«На 22-м км Калужского шоссе столкнулись четыре легковых автомобиля и заказной автобус с детьми. По предварительным данным, в автобусе никто не пострадал», – сообщил источник в экстренных службах, передает ТАСС.

Уточнятся, что в автобусе находилось 12 детей и двое взрослых. По данным Госавтоинспекции, при столкновении легковых автомобилей пострадал один человек. Причины ДТП устанавливаются.

Из-за аварии три из четырех полос шоссе перекрыты.

Ранее в ДТП на севере Москвы погиб один человек.



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