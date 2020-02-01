Автобус с детьми попал в массовое ДТП в Москве

Заказной автобус с детьми и четыре легковых автомобиля столкнулись на Калужском шоссе в Москве. Три из четырех полос шоссе перекрыты.
«На 22-м км Калужского шоссе столкнулись четыре легковых автомобиля и заказной автобус с детьми. По предварительным данным, в автобусе никто не пострадал», – сообщил источник в экстренных службах, передает ТАСС.
Уточнятся, что в автобусе находилось 12 детей и двое взрослых. По данным Госавтоинспекции, при столкновении легковых автомобилей пострадал один человек. Причины ДТП устанавливаются.
Из-за аварии три из четырех полос шоссе перекрыты.
Ранее в ДТП на севере Москвы погиб один человек.
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