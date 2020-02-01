Помпео отказал во встрече в Киеве Саакашвили

Госсекретарь США Майкл Помпео, который находился накануне в Киеве с визитом, не стал встречаться с пробивавшимся к нему экс-президентом Грузии Михаилом Саакашвили, который скрывается на Украине от грузинского правосудия, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси со ссылкой на местные СМИ.
Отмечается, что в ожидании возможной аудиенции Саакашвили провел несколько часов у отеля, где останавливался госсекретарь США, но его не пропускала охрана высокого гостя, информирует exclusivenews.ge.
На родине экс-президент Грузии заочно осужден на три и шесть лет лишения свободы за коррупцию и злоупотребление служебным положением. На днях экс-глава Службы госбезопасности Грузии сообщил о возможной связи Саакашвили с «Исламским государством».
Накануне сообщалось, что во время встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским Помпео сообщил о поддержке Киева в стремлении войти в НАТО и ЕС.
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет
Последнее: Самолет с гражданами Германии, эвакуируемыми из китайского Уханя, вместо запланированной посадки в Москве приземлился в Хельсинки, информирует газета Helsingin Sanomat. «Незадолго до посадки в Москве РФ отказала в посадке самолета, он был вынужден переместиться в Хельсинки-Вантаа», – цитирует сообщение газеты РИА «Новости». В компании, управляющей финским аэропортом Finavia, подтвердили факт посадки самолета. Там отметили, что […]
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
- Международные резервы Украины в ноябре выросли на $0,5 млрд – НБУ / 6 декабря
- ВАДА опубликовало пересмотренный стандарт для тестирования и расследований / 4 декабря
- Суд не изменил меру пресечения экс-беркутовцам, обвиняемым в расстрелах на Майдане / 24 декабря
- Путину представили новую систему мониторинга обращений на «прямую линию» / 5 декабря
- В ДНР оценили идею Зеленского создать в Донбассе «муниципальную стражу» / 6 декабря
- Названы предварительные причины авиакатастрофы в Казахстане / 27 декабря
- При крушении пожарного самолета в Австралии погибли трое / 23 января
- Драка между школьниками под Тверью закончилась поножовщиной / 14 января