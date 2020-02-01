«Разрушитель» Крымского моста рассказал его «советскую историю»

Инженер-гидрогеолог, профессор Российской академии наук Юрий Медовар рассказал, что якобы в 70-е годы прошлого века рассматривался вопрос строительства Крымского моста, но тогда его «закрыли раз и навсегда».

«Тогда были специалисты, которые этот проект закрыли раз и навсегда», – сказал Медовар, заявив об особой «геологической среде», которая в том месте якобы сформировалась плохой, передает «Царьград».

Отвечая на вопрос о причинах отказа от строительства Крымского моста в СССР, инженер посоветовал обратиться к СНИПу (Строительные нормы и правила – прим. ВЗГЛЯД). Там, по его словам, «было написано, что арочный мост в сейсмичном районе можно строить только, я подчеркиваю, на скальных породах».

«Это такой мощный массив, который не проседает. Это очень важно. А здесь пятки посадили (пятка – это свая, опора, на которую крепится полотно) в полутвердые водонасыщенные и опесчаненные глины, которые не держат. Поэтому мост будет проседать», – заключил он.

Ранее Медовар заявлял, что Крымский мост «вызывает посадку уровня Керченского пролива» и «превращает его в болото».

Напомним, 23 декабря 2019 года было открыто движение поездов по Крымскому мосту.

Газета ВЗГЛЯД рассказывала о том, какое значение имеет начало железнодорожного движения по Крымскому мосту для жителей Крыма и остальных россиян, а также о том, чем теперь займутся строители Крымского моста.





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