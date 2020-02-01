Саночник Семен Павличенко стал вторым на этапе Кубка мира

Саночник Семен Павличенко стал вторым на этапе Кубка мира

01.02.2020, 15:06, Новости дня

В немецком Оберхофе проходит седьмой этап Кубка мира по санному порту. Россиянин Семен Павличенко занял второе место в одиночном разряде.

Победу одержал саночник из Германии Йоханнес Людвиг, затративший на две попытки 1 минуту 28,267 секунды. Семен Павличенко уступил немцу 0,164 секунды. Третье место занял латыш Ивар Кивлиниекс.

Роман Репилов занял восьмое место. Но при этом Роман сохранил лидерство в общем зачете.

Источник: Вести



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Последнее: В немецком Оберхофе проходит седьмой этап Кубка мира по санному порту. Россиянин Семен Павличенко занял второе место в одиночном разряде. Победу одержал саночник из Германии Йоханнес Людвиг, затративший на две попытки 1 минуту 28,267 секунды. Семен Павличенко уступил немцу 0,164 секунды. Третье место занял латыш Ивар Кивлиниекс. Роман Репилов занял восьмое место. Но при этом […]

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