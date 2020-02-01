Лукашенко и Помпео поговорили о «сохранении мира и безопасности на континенте»

Госсекретарь США Майк Помпео, посетивший с визитом Минск, заявил, что во время переговоров с президентом Белоруссии Александром Лукашенко обсуждался вопрос о возможной роли Вашингтона в урегулировании конфликта на востоке Украины. В обсуждении принял участие министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей. После встречи во время общения с журналистами Помпео напомнил, что накануне состоялась его встреча с украинским президентом Владимиром Зеленским, и отметил, что руководство Белоруссии надеется на то, что США продолжат выполнять "конструктивную роль в предотвращении вызовов" на востоке Украины.
Помпео выразил готовность предоставить в Белоруссии площадку для любых встреч и переговоров по деэскалации конфликта и указал, что для разрешения конфликта необходима искренняя заинтересованность всех вовлеченных в этот процесс сторон.
Владимир Макей добавил, что беседа прошла в атмосфере абсолютного доверия и взаимопонимания. Среди прочих вопросов обсуждались перспективы взаимодействия Беларуси с блоком НАТО. Дальнейшему развитию отношений будет способствовать возвращение послов в столицы двух стран после двенадцатилетнего перерыва.
Государственный секретарь США Майк Помпео находится в поездке по бывшим республикам Советского Союза. Она продлится до 4 февраля, в списке визитов Белоруссия, Украина, Казахстан и Узбекистан. После белорусской столицы Помпео прилетит в Нур-Султан и Ташкент, где встретится с руководством Казахстана и Узбекистана.
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