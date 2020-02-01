Дуда не хочет ехать на десятилетие гибели Качиньского

Дуда не хочет ехать на десятилетие гибели Качиньского

01.02.2020, 15:06, Новости дня

Госсекретарь канцелярии президента Польши Анджей Дера в интервью радиостанции RMF FM рассказал о нежелании президента Анджея Дуды лететь в Смоленск, чтобы почтить память своего предшественника Леха Качиньского. В 2010 году самолет Качиньского с 96 людьми на борту разбился при посадке в аэропорту "Смоленск-Северный". Качиньский и официальные польские лица планировали участвовать в траурных мероприятиях в Катыни, пишет РИА Новости.

Дера пояснил, что текущее сложное состояние российско-польских отношений заставляет Дуду сомневаться в необходимости визита. "Я думаю, что президент лично не является сторонником посещения России", — сказал Дера.

Последние годы Польша постоянно требует передать ей части президентского Ту-154. Российская сторона в ответ заявляет, что обломки могут быть переданы только после вступления приговора в законную силу, либо до истечения срока обжалования постановления или определения о прекращении уголовного дела, а Польша еще на закрыла расследование авиакатастрофы.

Межгосударственный авиационный комитет и первая польская комиссия под руководством экс-главы МВД Ежи Миллера в 2011 году пришли к выводу, что катастрофа произошла из-за ошибки экипажа — пилоты не стали менять план полета и уходить на запасной аэродром из-за тумана. Нынешние власти Польши отвергли доклад МАК и комиссии Миллера и решили создать еще одну комиссию.

Источник: Вести



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