ВОЗ уточнила ситуацию с посылками из КНР

Любители китайских магазинов могут не волноваться. Всемирная организация здравоохранения сообщила в Twitter, что новый коронавирус не передается с письмами и посылками, потому что так долго на объектах не живет.
В то же время транспортная компания DPD заявил о возможном увеличении срока поставки грузов. Из-за того, что на границах усилен таможенный контроль, посылки запоздают на несколько дней, передает РИА Новости.
31 декабря 2019 года власти Китая сообщили в ВОЗ о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань. Очень быстро был определен возбудитель болезни это коронавирус 2019-nCoV. От него погибли 259 человек, заражены почти 12 тысяч, из них двое – в России.
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