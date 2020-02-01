Эффект домино: житель Китая одним ударом отправил в «нокаут» ограждение на набережной

Эффект домино: житель Китая одним ударом отправил в «нокаут» ограждение на набережной

01.02.2020, 15:06, Новости дня

Камера наблюдения запечатлела необычный инцидент, произошедший в минувшую среду, 29 января, в городе Линьфэнь, расположенном в китайской провинции Шаньси.

 

Молодой человек снимал "героическое видео" для социальных сетей. Он несколько увлекся процессом и пнул ограду на городской набережной.

Каменная плита не устояла и рухнула в воду, потянув со собой все остальные элементы конструкции. В итоге жертвой необдуманного поступка с внезапными последствиями стали 215 столбиков, на которых держалось ограждение.

Горожанин, спровоцировавший эффект домино, скрылся с места происшествия, но вскоре добровольно явился в полицию с повинной.

Источник: Вести



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