Эффект домино: житель Китая одним ударом отправил в «нокаут» ограждение на набережной

Камера наблюдения запечатлела необычный инцидент, произошедший в минувшую среду, 29 января, в городе Линьфэнь, расположенном в китайской провинции Шаньси.
Молодой человек снимал "героическое видео" для социальных сетей. Он несколько увлекся процессом и пнул ограду на городской набережной.
Каменная плита не устояла и рухнула в воду, потянув со собой все остальные элементы конструкции. В итоге жертвой необдуманного поступка с внезапными последствиями стали 215 столбиков, на которых держалось ограждение.
Горожанин, спровоцировавший эффект домино, скрылся с места происшествия, но вскоре добровольно явился в полицию с повинной.
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