Рыжий из «Иванушек» Андрей Григорьев-Апполонов показал, как отдыхает на Бали

Певец Андрей Григорьев-Апполонов, известный по выступлениям в группе «Иванушки», уехал на отдых на Бали и даже успел опубликовать несколько снимков с курорта. Соответствующие публикации появились на его странице в Instagram.
На новом снимке Григорьев-Апполонов запечатлен радостным на фоне океана и туриста, летающего на параплане на заднем плане. В подписи к посту певец отметил, что ему бы не помешало вернуть былую физическую форму. Впрочем, некоторые подписчики считают, что артист находится в неплохих кондициях, однако от занятий спортом отказываться точно не стоит, ввиду большой пользы для здоровья.
Тем не менее, место нашлось и шутливым комментариям: один юзер предложил Григорьеву-Апполонову подтянуть шорты, а другие — выдохнуть, чтобы показать реальные размеры живота.
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Последнее: Певец Андрей Григорьев-Апполонов, известный по выступлениям в группе «Иванушки», уехал на отдых на Бали и даже успел опубликовать несколько снимков с курорта. Соответствующие публикации появились на его странице в Instagram. На новом снимке Григорьев-Апполонов запечатлен радостным на фоне океана и туриста, летающего на параплане на заднем плане. В подписи к посту певец отметил, что ему […]
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