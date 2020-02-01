Рыжий из «Иванушек» Андрей Григорьев-Апполонов показал, как отдыхает на Бали

Рыжий из «Иванушек» Андрей Григорьев-Апполонов показал, как отдыхает на Бали

01.02.2020, 15:04, Разное

Певец Андрей Григорьев-Апполонов, известный по выступлениям в группе «Иванушки», уехал на отдых на Бали и даже успел опубликовать несколько снимков с курорта. Соответствующие публикации появились на его странице в Instagram.
На новом снимке Григорьев-Апполонов запечатлен радостным на фоне океана и туриста, летающего на параплане на заднем плане. В подписи к посту певец отметил, что ему бы не помешало вернуть былую физическую форму. Впрочем, некоторые подписчики считают, что артист находится в неплохих кондициях, однако от занятий спортом отказываться точно не стоит, ввиду большой пользы для здоровья.

Тем не менее, место нашлось и шутливым комментариям: один юзер предложил Григорьеву-Апполонову подтянуть шорты, а другие — выдохнуть, чтобы показать реальные размеры живота.



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Последнее: Певец Андрей Григорьев-Апполонов, известный по выступлениям в группе «Иванушки», уехал на отдых на Бали и даже успел опубликовать несколько снимков с курорта. Соответствующие публикации появились на его странице в Instagram. На новом снимке Григорьев-Апполонов запечатлен радостным на фоне океана и туриста, летающего на параплане на заднем плане. В подписи к посту певец отметил, что ему […]

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

новости дня
ваши отзывы
Политика конфиденциальности - GDPR рыбинск

Интернет-проект РЫБИНСКonLine™ работает с 2002 года

Информационные материалы сайта транслируются в службы автоматической обработки и систематизации новостей

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected] или воспользуйтесь страницей Обратной связи

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика