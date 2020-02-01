Аромат розы улучшает обучение во время сна

Легкое обучение во время сна — мечта многих людей. Поддерживающее влияние запахов на успешность обучения, когда они проявляются как во время обучения, так и во сне, впервые было доказано в обширном лабораторном исследовании. Ученые из Университета Фрайбурга — Медицинского центра, Фрайбургского института пограничных областей психологии и психического здоровья показали, что этот эффект также может быть достигнут очень легко вне лаборатории.

Для исследования ученики двух школьных классов выучили английский словарь с ароматическими палочками и без них во время обучения, а также ночью. Студенты запомнили словарный запас намного лучше с запахом. Поддерживающий эффект ароматов работает очень надежно в повседневной жизни и может использоваться целенаправленно, рассказал руководитель исследования и ученый на кафедре психиатрии и психотерапии во Фрайбургском университете.

Для исследования исследователи провели несколько экспериментов с 54 учениками из двух классов школы на юге Германии. Молодых участников из тестовой группы попросили поставить палочки с ароматом роз на свои столы дома, когда они изучают английский словарь, и на тумбочке рядом с кроватью ночью. В другом эксперименте они также поместили ароматические палочки на стол во время теста по лексике в школе. Результаты сравнивались с показателями испытаний, в которых во время одной или нескольких фаз не использовались ароматические палочки.

Учащиеся продемонстрировали значительное увеличение успешности обучения примерно на 30 процентов, если ароматические палочки использовались как во время фазы обучения, так и во время сна. Дополнительное использование благовоний во время словарного теста способствует развитию памяти. Аромат также действует, когда он присутствует всю ночь.

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