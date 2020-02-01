Ученые объяснили, как иммунная система становится «слепой» к раковым клеткам

Т-клетки играют огромную роль в борьбе иммунной системы против модифицированных клеток в организме, которые могут перерасти в рак. Фагоциты и В-клетки выявляют изменения и активируют их, а затем запускают полномасштабную программу уничтожения. Это хорошо работает во многих случаях — если только раковые клетки не видоизменяются и не разрабатывают своего рода камуфляж, который позволяет им незамедлительно обмануть иммунную систему.

Исследователи из Университета Фрайбурга и Университета Лейбница в Ганновере (LUH) описали, как в этом процессе активируется ключевой белок. Команда использовала биофизические, биохимические и иммунологические методы в своих исследованиях. Ингибиторы контрольных точек представляют собой терапевтические антитела, которые работают путем связывания с рецепторами Т- клеток. На их поверхности находятся белки, называемые рецепторами иммунной контрольной точки, которые включают запрограммированную гибель клеток 1 или PD1, а также сигнальные пути, запускаемые этими белками. Вместе они останавливают иммунные реакции в здоровом теле.

Раковые клетки используют механизмы воспаления, чтобы сделать организм беспомощным, пока клетки размножаются. Используя клеточные культуры и исследования взаимодействия, исследователи обнаружили, что сигнальный белок SHP2 в Т-клетках связывается с PD1 в двух специфических местах, после того, как он был активирован сигналом от раковых клеток. Именно это двойное связывание с SHP2 способствует маскировочному эффекту и полностью отключает реакцию иммунных клеток.

Антитела, которые блокируют иммунные ингибиторы, такие как PD1, являются важными при лечении меланом кожи и карцином легких, они продлевают жизнь пациентов. Однако в результате многие пациенты страдают от аутоиммунных реакций. Ученые изучили иммунный ответ B-клеток и T-клеток, модифицируя молекулы SHP2. Их данные точно показывают, как и в каких областях белок SHP2 связывается с PD1, тем самым выявляя возможную область-мишень для лекарств, иными словами, где белки находятся в клетке, где они связываются и в течение какого периода времени сигналы вступают в силу.

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