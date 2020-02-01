К эвакуации россиян из Китая подключат военные самолеты

К эвакуации российских граждан из Китая подключат самолеты Военно-космических сил России. Как сообщает ТАСС, об этом заявил представитель Кремля Дмитрий Песков.

Из наиболее пораженных коронавирусом районов Китая россиян начнут забирать уже 1 февраля.

С декабря 2019 года из-за коронавируса нового типа умерли 259 человек. Число заболевших достигает 12 тысяч человек.

31 января в России обнаружили первых зараженных. Это граждане Китая, они живут в Забайкалье и Тюменской области. В Роспотребнадзоре заверили, что их состояние оценивается как стабильное, у них нет клинических проявлений и высокой температуры. В ведомстве сразу сообщили, что больные изолированы, а их контакты проверены, поэтому риска распространения инфекции нет.

Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку коронавируса 2019-nCoV медицинской чрезвычайной ситуацией международного значения.

Власти Китая сообщили о вспышке вируса неизвестного происхождения 31 декабря. Вирус был обнаружен в городе Ухань с населением более 11 млн человек.

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Последнее: К эвакуации российских граждан из Китая подключат самолеты Военно-космических сил России. Как сообщает ТАСС, об этом заявил представитель Кремля Дмитрий Песков. Из наиболее пораженных коронавирусом районов Китая россиян начнут забирать уже 1 февраля. С декабря 2019 года из-за коронавируса нового типа умерли 259 человек. Число заболевших достигает 12 тысяч человек. 31 января в России обнаружили первых зараженных. Это граждане Китая, […]