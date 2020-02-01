Путин распорядился привлечь самолеты ВКС к эвакуации россиян из Китая

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что по приказу Владимира Путина самолеты ВКС будут привлечены к эвакуации россиян из Китая.
«По приказу президента России, верховного главнокомандующего Владимира Путина к эвакуации российских граждан из районов Китая, наиболее пораженных коронавирусом, будут привлечены самолеты ВКС России, которые начнут выполнять рейсы уже сегодня», – сказал Песков. передает РИА «Новости».
Ранее российское посольство в Китае начало составлять списки тех, кто планирует срочно покинуть провинцию Хубэй из-за коронавируса.
Напомним, число заразившихся новым коронавирусом в Китае превысило 11,7 тыс. человек, количество летальных исходов достигло 259 случаев.
Первые случаи заражения коронавирусом зафиксированы и в России. Глава правительства Михаил Мишустин поручил закрыть границу с Китаем на Дальнем Востоке.
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Последнее: Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что по приказу Владимира Путина самолеты ВКС будут привлечены к эвакуации россиян из Китая. «По приказу президента России, верховного главнокомандующего Владимира Путина к эвакуации российских граждан из районов Китая, наиболее пораженных коронавирусом, будут привлечены самолеты ВКС России, которые начнут выполнять рейсы уже сегодня», – сказал Песков. передает РИА «Новости». Ранее […]
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