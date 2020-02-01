В Нижнем Новгороде стартовал полуфинал конкурса «Лидеры РФ 2020»

В субботу на стадионе «Нижний Новгород» открылся региональный полуфинал конкурса «Лидеры России» для участников из Приволжского федерального округа (ПФО). Конкурсанты за два дня должны продемонстрировать свои лидерские качества и побороться в очных оценочных мероприятиях за выход в суперфинал в Сочи.

В Нижнем Новгороде начался региональный полуфинал конкурса «Лидеры России» – флагманского проекта президентской платформы «Россия – страна возможностей», говорится в сообщени, поступившем в газету ВЗГЛЯД. Мероприятие проходит на стадионе «Нижний Новгород» и продлится до воскресенья. Это уже третий по счету конкурс.

В церемонии открытия участвовали полпред президента в ПФО Игорь Комаров, губернатор Нижегородской области Глеб Никитин и руководитель конкурса «Лидеры России», генеральный директор АНО «Россия – страна возможностей» Алексей Комиссаров.

Комаров отметил, что «важность проекта трудно переоценить в связи с масштабными задачами, которые поставил» перед Россией президент Владимир Путин. «Для их решения нужны умные, талантливые, целеустремленные специалисты. И конкурс дает возможность таким людям, стремящимся к постоянному развитию и ставящим перед собой высокие цели, использовать свои способности во благо нашего государства», – отметил Комаров.

Губернатор Никитин, в свою очередь, заявил, что участники двух предыдущих сезонов конкурса от Нижегородской области оказались на первых местах в ПФО по количеству полуфиналистов, финалистов и победителей. По его словам, победители «Лидеров России» из Нижегородской области выступают наставниками в региональной программе «Команда правительства».

Алексей Комиссаров отметил, что всего в ПФО на третий сезон конкурса поступило 41 965 заявок. В контрольном тестировании 31 января участвовали 305 конкурсантов. 282 участника справились с тестами успешно, подтвердив результаты онлайн-этапа.

В полуфинал конкурса вышли: от Нижегородской области и Республики Татарстан – по 42 человека, от Самарской области и Республики Башкортостан – по 40 конкурсантов, от Пермского края – 22, от Саратовской области – 18, от Удмуртской Республики – 13, от Оренбургской области – 9, от Кировской области – 12, от Чувашской Республики – 15, от Пензенской области – 9, от Республики Мордовия – 8, по 6 человек представляют Республику Марий Эл и Ульяновскую область.

«В этом году жители Приволжского федерального округа оказались одними из самых активных участников. Практически каждая пятая заявка, поступившая на конкурс, от общего числа регистраций пришла из Приволжья, – рассказал Комиссаров. – В этом полуфинале будут соревноваться 47 конкурсантов, имеющих ученые степени, трое из них являются докторами наук. 48 полуфиналистов – представители предпринимательского сообщества. Есть строители, инженеры, госслужащие, атомщики, есть работник уголовного розыска, также среди конкурсантов сегодня – самый известный в нашей стране профайлер. Одна из участниц – Мария Львова-Белова – не только успешно руководит десятками людей, но еще и мама девяти детей».

Конкурсанты за два дня должны продемонстрировать свои лидерские качества и побороться в очных оценочных мероприятиях за выход в суперфинал. В программе запланированы мастер-классы и различные аналитические деловые игры. Вечером в воскресенье будут подведены итоги и определены финалисты от ПФО, которых пригласят в Сочи на суперфинал.

Как сообщала газета ВЗГЛЯД, в четверг были объявлены имена 60 финалистов от Сибирского и Уральского федеральных округов.

Напомним, конкурс проводится при поддержке Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте России.

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Последнее: В субботу на стадионе «Нижний Новгород» открылся региональный полуфинал конкурса «Лидеры России» для участников из Приволжского федерального округа (ПФО). Конкурсанты за два дня должны продемонстрировать свои лидерские качества и побороться в очных оценочных мероприятиях за выход в суперфинал в Сочи. В Нижнем Новгороде начался региональный полуфинал конкурса «Лидеры России» – флагманского проекта президентской платформы «Россия […]