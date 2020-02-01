В Непале умер юный австралийский теннисист

В Непале во время тренировки умер 15-летний австралийский теннисист Кент Ямадзаки. Причина смерти пока неизвестно.
В столице Непала Катманду скоро должен пройти юниорский теннисный турнир, участником которого был Кент Ямадзаки. Во время тренировки австралиец плохо себя почувствовал и упал, ударившись головой о покрытие корта. Ямадзаки скончался, не приходя в сознание, сообщает РИА Новости.
Международная федерация тенниса выразила соболезнования родственникам Кента и пообещала им материальную поддержку. Кент Ямадзаки занимал 2354-е место в юниорском рейтинге.
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Последнее: В Непале во время тренировки умер 15-летний австралийский теннисист Кент Ямадзаки. Причина смерти пока неизвестно. В столице Непала Катманду скоро должен пройти юниорский теннисный турнир, участником которого был Кент Ямадзаки. Во время тренировки австралиец плохо себя почувствовал и упал, ударившись головой о покрытие корта. Ямадзаки скончался, не приходя в сознание, сообщает РИА Новости. Международная федерация […]
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