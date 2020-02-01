Полузащитник «Локомотива» Антон Миранчук получил травму в игре с «Партизаном»

В Катаре начался футбольный турнир с участием трех клубов российской премьер-лиги – "Локомотива", "Спартака", "Ростова" и сербского "Партизана". Первыми на поле вышли "Локомотив" и "Партизан".
На 18 минуте получил травму полузащитник "Локомотива" и сборной РФ Антон Миранчук. Футболист не смог продолжить встречу и был заменен на Жоау Мариу. Характер и тяжесть повреждения Миранчука пока неизвестны.
В Дохе завершился первый тайм. Пока ничья 1:1. На 30 минуте нападающий "Локомотива" Эдер забил первый мяч. Через четыре минуты бывший полузащитник ЦСКА Зоран Тошич восстановил равновесие.
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