Полузащитник «Локомотива» Антон Миранчук получил травму в игре с «Партизаном»

В Катаре начался футбольный турнир с участием трех клубов российской премьер-лиги – "Локомотива", "Спартака", "Ростова" и сербского "Партизана". Первыми на поле вышли "Локомотив" и "Партизан".

На 18 минуте получил травму полузащитник "Локомотива" и сборной РФ Антон Миранчук. Футболист не смог продолжить встречу и был заменен на Жоау Мариу. Характер и тяжесть повреждения Миранчука пока неизвестны.

В Дохе завершился первый тайм. Пока ничья 1:1. На 30 минуте нападающий "Локомотива" Эдер забил первый мяч. Через четыре минуты бывший полузащитник ЦСКА Зоран Тошич восстановил равновесие.

Источник: Вести

СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет

Последнее: В Непале во время тренировки умер 15-летний австралийский теннисист Кент Ямадзаки. Причина смерти пока неизвестно. В столице Непала Катманду скоро должен пройти юниорский теннисный турнир, участником которого был Кент Ямадзаки. Во время тренировки австралиец плохо себя почувствовал и упал, ударившись головой о покрытие корта. Ямадзаки скончался, не приходя в сознание, сообщает РИА Новости. Международная федерация […]