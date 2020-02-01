Отец брошенных в аэропорту детей пообещал, что «жизни им не даст»

Следком изучит заявления отца брошенных в Шереметьеве детей. Есть данные, что он устно угрожал бабушке мальчиков.

Ранее сообщалось, что женщина, проживающая в Комсомольске-на Амуре, оформила временную опеку на детей. Отец ребят пообещал по телефону, что "жизни им не даст", передает ТАСС.

26 января двое мальчиков 2011 и 2014 годов рождения были брошены в столичном аэропорту Шереметьеве отцом. Тот, привезя детей в Москву из Хабаровска, улетел в Ростов-на-Дону. Выяснилось, что семья известна органам опеки, а мужчина издевался над женой (теперь уже бывшей) и сыновьями. В отношении и отца, и матери возбуждено уголовное дело о халатности.

Источник: Вести

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