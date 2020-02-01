Эдгард Запашный пошутил на тему «российских носителей коронавируса»

Представитель отечественной цирковой династии Эдгард Запашный на странице в Instagram опубликовал коллаж с изображениями некоторых звёзд шоу-бизнеса. Таким образом дрессировщик пошутил на актуальную тему паники вокруг распространяющейся инфекции и «российских носителей коронавируса».

В недавней публикации Эдгард Запашный обнародовал фотоколлаж из снимков эпатажного Сергея Зверева, «поп-короля» Филиппа Киркорова, «золотого голоса» Николая Баскова и продюсера цирка Гии Эрадзе. Все четверо в кадре имеют примечательно объединяющую их особенность – корону на голове. В подписи к посту дрессировщик с юмором написал, что носители «коронавируса в России» теперь известны, и их остаётся лишь выловить.

Одним из первых в комментариях отметился Филипп Киркоров, поддержавший шутку Запашного. Певец советует сначала его «догнать и поймать», а только потом попытаться отнять корону. Некоторые фолловеры рекомендуют включить в коллаж «коронованного» супруга Примадонны Максима Галкина, а другие высмеивают звёзд, болезнь которых «страшнее реального китайского коронавируса».

Напомним, ранее на тему провоцирующего смертельную пневмонию 2019-nCoV в Instagram также пошутила Ксения Собчак. Телеведущая обнародовала фото, на котором запечатлена в ободке в виде маленькой короны, признавшись, что «подхватила коронавирус» ещё в детстве, но это ничуть не мешает ей жить счастливо.

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