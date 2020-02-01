Россиян из Китая заберут самолеты ВКС

К эвакуации российских граждан из Китая, где свирепствует коронавирус, будут привлечены самолеты Военно-космических сил (ВКС). Такой приказ отдал президент РФ, верховный главнокомандующий Владимир Путин.

Как сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, самолеты ВКС будут направлены в наиболее пораженные коронавирусом районы КНР. Они начнут выполнять рейсы уже в субботу, 1 февраля, пишет РИА Новости.

Между тем в Карелии с повышенной температурой и подозрением на коронавирус госпитализирован китайский студент, вернувшийся с каникул. Он обучается в консерватории Петрозаводска.

Молодого человека отправили в Республиканскую инфекционную больницу с температурой 37,3. Однако других признаков заболевания у него нет. Остальные студенты консерватории, которые живут в общежитии, находятся под наблюдением медиков, отмечает "Интерфакс".

Сейчас больной находится в изоляторе, состояние стабильное. У него взяли анализы для диагностики коронавирусной инфекции, материалы для исследования направлены в Москву и Санкт-Петербург. Результаты должны быть готовы вечером в воскресенье, 2 февраля. Экспресс-тестов для диагностики этой инфекции не существует, сообщил министр здравоохранения Карелии Михаил Охлопков.

Жертвами коронавируса 2019-nCoV в Китае стали уже 259 человек. Заразившихся около 11700, 243 поправились и выписаны из стационара. В других странах насчитывается более 100 заболевших, в том числе двое в России. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения. Российский Минтранс посоветовал сдавать билеты в Китай.

Источник: Вести

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