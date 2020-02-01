Россиянам рассказали, как правильно спать

Председатель правления Национального сомнологического общества Владимир Ковальзон рассказал о важности качества сна для восстановления сил.

«Важно, чтобы вам было комфортно в пижаме или ночной рубашке. Если резинка на пижаме тянет, то сон будет нарушаться. Если в пижаме неудобно, жарко, то сон будет нарушаться. Также желательно, чтобы пижама или ночная рубашка были по размеру и не мешали. По материалам для пижамы лучше будет хлопок. Шелк очень сильно электризует. Статическое электричество на коже – это нехорошо», – отметил Ковальзон, передает радио Sputnik.

Он также уточнил, что еще один важный элемент качественного сна – правильная терморегуляция тела, то есть человеку не должно быть «ни жарко, ни холодно».

«Очень важный элемент – это холодная подушка. Если голова в прохладе, то человек лучше спит. При этом тело человека должно быть в тепле. Также если ноги холодные, то заснуть невозможно. Можно даже носки шерстяные надеть, чтобы согреть ноги, если этого не сделать, вы не заснете», – отметил Ковальзон.

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