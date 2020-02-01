В Петербурге задержали участников акции против изменений в Конституции

На акции против изменений в Конституции в Петербурге задержали по меньшей мере семь человек. Об этом сообщает «МБХ Медиа».
Участники акции стояли с одиночными пикетами на Сенатской площади. Всего на народный сход вышли несколько десятков человек. В одиночных пикетах приняли участие сторонники «Мирного сопротивления» и «Бессрочного протеста».
По данным издания, задержаны активисты «Мирного сопротивления» Асан Мумджи и Владимир Шипицын, Александр Тонконогов, который стоял с плакатом «Закон против незаконных действий институтов власти», Марина Кен, Евгений Мусин (стоял с плакатом «Нет путинским поправкам в Конституцию»), Вадим Козак и еще один активист, имя которого издание не называет.
Как сообщает «ОВД-Инфо», Шипицыну вызвали скорую помощь: при задержании омоновцы его уронили, он ударился головой о землю.
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Последнее: На акции против изменений в Конституции в Петербурге задержали по меньшей мере семь человек. Об этом сообщает «МБХ Медиа». Участники акции стояли с одиночными пикетами на Сенатской площади. Всего на народный сход вышли несколько десятков человек. В одиночных пикетах приняли участие сторонники «Мирного сопротивления» и «Бессрочного протеста». По данным издания, задержаны активисты «Мирного сопротивления» Асан Мумджи и Владимир Шипицын, Александр Тонконогов, который стоял […]
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