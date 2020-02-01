Борющаяся с раком актриса Александра Яковлева перестала выходить на связь

Актриса Александра Яковлева, заявившая несколько месяцев назад о борьбе с онкологическим заболеванием, перестала выходить на связь с журналистами. Как оказалось, звезда фильма «Экипаж» уже некоторое время не отвечает на телефонные звонки, причем на все три номера.

В последние недели представители отечественных изданий пытались несколько раз дозвониться до Яковлевой, но попытки оказались неудачными. Напомним, что артистка осенью 2019 года стала гостьей ток-шоу «Судьба человека», а сам выпуск был посвящен режиссеру Александру Митту.

Во время программы Яковлева пояснила о съемках в откровенных сценах, по её словам, если человек даёт согласие на участие в подобном, ему не стоит идти на попятную. К слову, именно благодаря роли в «Экипаже» у актрисы появилось большее количество предложений о работе.

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