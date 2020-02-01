Представитель Александра Панайотова отказалась комментировать информацию об участии певца в «Евровидении-2020»

Недавно отечественный композитор и пианист Игорь Крутой озвучил мнение относительно кандидатуры представителя от РФ на музыкальном конкурсе «Евровидении-2020», видя им Александра Панайотова. Представительница певца на данный момент отказалась давать какие-либо комментарии, отметив, что не обладает подобной информацией.

Когда сам Александр Панайотов или его представители смогут дать более точный ответ, также пока остаётся неизвестным. Ранее же артист признавался, что не станет отказываться от возможности представить страну на престижном международном музыкальном мероприятии, а в минувшем году выражал удивление по поводу повторного участия в «Евровидении» Сергея Лазарева, подтвердившего предыдущий результат и занявшего по итогам голосования почётное третье место.



Имя исполнителя, удостоившегося чести стать представителем РФ на «Евровидении-2020» в Роттердаме, должно быть озвучено до конца текущего месяца. Игорь Крутой рассказывал, что кандидатура Александра Панайотова сейчас самая вероятная, а вопрос с его участием решён на 90%.

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