Помпео обсудил с Лукашенко возможную роль США в урегулировании в Донбассе

Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что в ходе визита в Минск и переговоров с президентом Белоруссии Александром Лукашенко обсуждал вопрос о возможной роли Вашингтона в урегулировании ситуации на востоке Украины.

Помпео сообщил, что «мы обсудили этот вопрос с министром иностранных дел Белоруссии, с президентом Лукашенко мы говорили об этом». По его словам, «они надеются, что США будут продолжать исполнять свою конструктивную роль в предотвращении тех вызовов, которые есть на юго-востоке Украины», передает РИА «Новости».

Он отметил, что «в конечном итоге РФ и Украина должны решить этот вопрос (урегулирования)».

«Мы поможем Украине достичь той демократии, о которой мы говорили вчера с господином Зеленским (президентом Украины)», – добавил госсекретарь США.

Отметим, что ранее американские СМИ назвали конфликт на Украине «чужим» для США.





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