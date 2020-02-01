В разговоре Лукашенко с Помпео проскользнула шутка о диктатуре

В ходе встречи с прибывшим в Минск госсекретарем США Майком Помпео белорусский президент Александр Лукашенко с юмором рассказал о "диктатуре" в его стране. По словам Лукашенко, белорусская диктатура "отличается тем, что все отдыхают в субботу-воскресенье, а президент работает".

Лукашенко также похвалил Помпео за то, что тот после "абсолютно безосновательных недопониманий прошлых властей" рискнул приехать в Минск и оценить "что здесь за народ, что за люди, что за диктатура, какая тут демократия, много ее или мало". По словам белорусского президента, заокеанский гость "должен знать, что приехал в нормальную страну, где живет нормальный народ", передает "Интерфакс".

И история, и менталитет белорусского народа абсолютно миролюбивы, отметил Лукашенко, и он убежден, что даже за короткий срок пребывания Помпео в стране его гость это почувствует.

Помпео на встрече с Лукашенко рассказал о поддержке Вашингтоном суверенитета и независимости Белоруссии, но и об обеспокоенности США ситуацией с соблюдением прав человека в этой стране.

США, по словам Помпео, ценят усилия Белоруссии в борьбе с терроризмом и надеются на дальнейшее развитие отношений в этой сфере. Глава Госдепа также подтвердил, что США в ближайшее время назначат своего посла в Белоруссии — с 2008 года дипмиссии двух стран возглавляют временные поверенные в делах.

Помпео также подчеркнул: Вашингтон не стремится поставить Минск перед выбором между Западом и Россией, с которой у Белоруссии "длительная история" отношений.

При этом доктор политических наук, профессор РАН Александр Гусев считает, что в ходе визита в Минск Помпео как раз постарается отдалить Белоруссию от России. По мнению эксперта, для Лукашенко смысл визита Помпео больше экономический, нежели политический, тогда как для США это политический вызов — прежде всего, России.

"У американцев мысль простая – оторвать Белоруссию от России. А Лукашенко в этой связи ищет главным образом дешевую нефть и газ за пределами России, абсолютно прагматичные цели", — сообщил Гусев РИА Новости.

Приезд Помпео в Минск, по мнению эксперта, ни в коем случае не является случайным — тем более, американцы ранее заявляли о намерениях отдалять от РФ страны Центральной и Средней Азии. Теперь, считает Гусев, они пробуют сделать это и с Белоруссией.

Накануне Майк Помпео впервые за время президентства Владимира Зеленского посетил с официальным визитом Киев. В столице Украины глава Госдепа провел переговоры с министром иностранных дел Вадимом Пристайко и с президентом Незалежной.

Источник: Вести

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