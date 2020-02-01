Россиян ждет четырехдневка

В феврале у россиян будут длинные выходные и четырехдневная рабочая неделя. Дело в том, что 23 февраля, Дня защитника Отечества, в этом году выпадает на воскресенье, из-за этого выходной переносится на 24 февраля, понедельник.
Таким образом, граждане РФ будут отдыхать три дня, а затем работать четыре дня: с 25 по 28 февраля.
Следующие продолжительные выходные ожидают россиян в марте: 8 марта, когда празднуется Международный женский день, также выпадает на воскресенье, поэтому выходными днями будут 7, 8 и 9 марта. А рабочая неделя, которая последует за ними, также будет сокращенной — она продлится четыре дня.
Но более продолжительные выходные ждут российских граждан в мае: они продлятся с 1 по 5 число. День Победы россияне будут праздновать с 9 по 11 мая, пишет ТАСС.
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