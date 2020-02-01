Минтранс посоветовал сдавать билеты в Китай

Министерство транспорта РФ настоятельно рекомендовало россиянам не летать в Китай "без крайней необходимости", сообщается на сайте ведомства. Минтранс напоминает, что в случае отказа от поездки пассажир не потеряет в деньгах – российскими авиакомпаниями будет осуществлен возврат стоимости авиабилета.

В сообщении уточняется, что из-за угрозы распространения коронавируса с 1 февраля приостановлены полеты из РФ в Китайскую Народную Республику и обратно. Исключение составляют лишь четыре рейса из Москвы: в Пекин, Шанхай, Гуанчжоу и Гонконг.

Решение о временной отмене большинства рейсов принято накануне штабом по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции.

Китайские власти в конце декабря 2019 года зафиксировали в крупном городе Ухане вспышку вызванной вирусом 2019-nCoV пневмонии. Помимо КНР, заболевание выявлено еще в 23 странах, в том числе России. Всемирная организация здравоохранения признала вспышку коронавируса чрезвычайной ситуацией международного масштаба. К настоящему времени число заболевших в Китае превысило 11,7 тыс. человек, зафиксированы 259 летальных исходов.

Источник: Вести

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