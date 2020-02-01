США готовы обеспечить Белоруссию нефтью, но санкции оставят

США готовы обеспечить Белоруссию нефтью, но санкции оставят

01.02.2020, 14:06, Новости дня

Америка как самый крупный энергопроизводитель готова поставлять энергоресурсы Белоруссии в необходимых объемах, сообщил госсекретарь США Майкл Помпео на брифинге по итогам переговоров в Минске.

Однако, по его же словам, ограничительные меры в отношении Белоруссии пока остаются, хотя прогресс в отношениях между Вашингтоном и Минском есть, передает "Интерфакс".

Кроме того, в ближайшее время ожидается назначение американского посла, сообщает РИА Новости.

В свою очередь президент Белоруссии Александр Лукашенко уверил американского политика в суверенности и независимости Белоруссии. Его страна не станет частью другого государства, подчеркнул Лукашенко.

Министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей обратил внимание на желание развивать двусторонние отношения, тому способствует  возвращение послов в Минск и Вашингтон после 12-летнего перерыва, передает ТАСС.

США ввели санкции в отношении некоторых белорусских предприятий, включая Белорусский нефтяной торговый дом, концерн "Белнефтехим", из-за неоднократного нарушения прав человека в стране (на основании указа Джорджа Буша от 2006 года). Сейчас Вашингтон видит улучшение в ситуации и с правами человека, и развитием демократии в Белоруссии, что, безусловно, будет способствовать снятию ограничительных мер.

Источник: Вести



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