Президент пошутил на встрече с Патриархом

Президент пошутил на встрече с Патриархом

01.02.2020, 14:06, Новости дня

Русская православная церковь отмечает 11-летие интронизации Патриарха Московского и всея Руси Кирилла. В Храме Христа Спасителя прошла божественная литургия, после которой патриарх обратился к присутствующим и рассказал об итогах развития церковной жизни с момента его вступления на престол.

С Патриархом Кириллом встретился в Кремле президент РФ Владимир Путин, поздравив предстоятеля РПЦ с одиннадцатой годовщиной интронизации. По словам главы государства, 11 лет прошли так быстро, что Патриарх Кирилл, возможно, их и не заметил.

"А мы заметили: заметили Вашу подвижническую работу, все общество наше заметило результаты этой работы. Большое Вам спасибо за все: за любовь и к вере, и к Отечеству", — приводит слова президента пресс-служба Кремля.

Патриарх в ответ поблагодарил президента за поздравление и за то, что служение церкви обществу в нынешней РФ "идет рука об руку со многими государственными учреждениями", с которыми существуют диалог и сотрудничество по разным направлениям. По словам предстоятеля, можно свидетельствовать о высоком уровне отношений между церковью и государством в нашей стране, за что он также хотел бы сердечно поблагодарить президента.

С годовщиной интронизации Патриарха Кирилла поздравил спикер Госдумы Вячеслав Володин, отметив его вклад в поддержку межнационального согласия и сохранение единства общества. Мэр Москвы Сергей Собянин в своем поздравлении отметил большой вклад предстоятеля РПЦ в утверждение нравственных ценностей в России, передает ТАСС.

Также Патриарха Кирилла поздравили, в частности, президент Белоруссии Александр Лукашенко — белорусский лидер отметил роль предстоятеля РПЦ как духовного лидера для миллионов православных, — и президент Молдавии Игорь Додон. Последний пожелал Патриарху новых свершений и побед в служении во имя православной веры.

Источник: Вести



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