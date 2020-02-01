Жителям Центральной РФ пообещали резкое похолодание

Жителям Центральной РФ пообещали резкое похолодание

01.02.2020, 14:05, Новости дня

С середины следующей недели в центральных областях Европейской РФ начнется похолодание, сообщила заведующая лабораторией Гидрометцентра Людмила Паршина.

Понижение температуры начнется с 4 февраля. На севере Центрального округа, в том числе и в Москве, ночью похолодает до -5 градусов, днем температура повысится до +1 градуса. Ожидается небольшой снег, сообщила Паршина «Российской газете».

На следующий день, 5 февраля, похолодание продолжится. Ночью температура будет около минус 6-11 градусов, днем – минус 3-8 градусов. В четверг и пятницу, 6 и 7 февраля, ночью температура воздуха будет от -9 до -14 градусов, днем 6 февраля – минус 5-10 градусов, а 7 февраля – минус 2-7 градусов.

В субботу также сохранится минусовая температура, а днем в воскресенье, 9 февраля, опять потеплеет до +1 градуса.

Ранее в Гидрометцентре заявили, что после аномально теплого января первая неделя февраля покажется россиянам «морозищем».



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