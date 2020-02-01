Продюсер Андрей Разин высмеял Филиппа Киркорова и Николая Баскова фотографией-коллажем. Портреты певцов с коронами на головах он разместил в своем Instagram-аккаунте.

Скорее всего, Андрей Разин преднамеренно не стал писать комментарии, ограничившись только коротким словом «ужас», чтобы подчеркнуть свое отношение к изображенному. По мнению подписчиков, он дал возможность каждому проявить свою фантазию, к чему они сразу же и приступили. Кто-то предположил, что известный продюсер решил посмеяться над теми, кто «сам себя короновал», намекая на закрепившиеся звездные статусы «поп-короля» и «золотого голоса России».

Многие рассматривают версию-продолжение оригинальной инициативы Ксении Собчак. Телеведущая, недовольная временным закрытием границы с Китаем в связи с опасным коронавирусом, охватившим соседнюю страну, решила «понизить» градус истерии самым эффективным приемом — насмешкой. Надев корону, она использовала каламбур, намекающий на свое детство в семье знаменитого мэра Санкт-Петербурга, своего покойного отца Анатолия Собчака, подчеркнув игрой слов «корона» и «вирус», что выжить все-таки удалось. Оптимистический пост Ксении Собчак произвел впечатление на многих пользователей Сети, понравилась и «портретная галерея» Андрея Разина.

СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет

Последнее: Госсекретарь США Майкл Помпео, который находился накануне в Киеве с визитом, не стал встречаться с пробивавшимся к нему экс-президентом Грузии Михаилом Саакашвили, который скрывается на Украине от грузинского правосудия, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси со ссылкой на местные СМИ. Отмечается, что в ожидании возможной аудиенции Саакашвили провел несколько часов у отеля, где останавливался госсекретарь […]