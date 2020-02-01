Документальный фильм, концерт и выпуск телешоу: Первый канал отмечает день рождения Льва Лещенко

Один из мэтров российской эстрады, популярный исполнитель и педагог Лев Валерьянович Лещенко сегодня, 1 февраля, отмечает 78-й день рождения. В честь этого события продюсеры Первого канала запланировали выпуск в эфир документального фильма о жизни и карьере артиста, а также концерт именинника.

Зрители Первого канала увидят документальную ленту «Лев Лещенко. Ты помнишь, плыли две звезды…». Создатели покажут малоизвестные факты из жизни именитого артиста, расскажут о борьбе за исполнение запрещаемых властями песен, историю, едва не обернувшуюся для Льва Валерьяновича крахом карьеры ещё в самом начале творческого пути, и попытаются осветить ряд других событий. Далее в эфире телеканала запланирован показ концерта Льва Лещенко в Crocus City Hall, в ходе которого прозвучат самые известные песни мэтра.



Вечером на Первом канале покажут шоу Максима Галкина, посвящённое имениннику. Гостями студии «Сегодня вечером» станут близкие, коллеги и верные друзья Льва Лещенко. В ходе программы зрители услышат множество историй о Льве Валерьяновиче, которыми поделятся приглашённые.

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