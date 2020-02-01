Наталья Поклонская заявила о «страшной эпидемии наглости, коррупции и жадности» в России

Наталья Поклонская заявила о «страшной эпидемии наглости, коррупции и жадности» в России

01.02.2020, 14:04, Разное

Во время обсуждения проблемы распространения китайского коронавируса, депутат Государственной думы Наталья Поклонская пояснила о «страшной эпидемии наглости, коррупции и жадности», охватившей Россию. Данное высказывание она, прежде всего, связывает с некоторыми нюансами аптечного бизнеса.
В своей публикации в соцсети Instagram она отметила, что сейчас в РФ «очень дорого болеть», причем речь идёт не о короновирусе, который по-прежнему распространяется по всему миру, а о обычном гриппе. «Сходить в аптеку за различными препаратами и лекарствами – значит заплатить как минимум 2-3 тысячи рублей. Многим людям попросту невыгодно болеть», — заявила Поклонская. Кроме того, она раскритиковала аптечный бизнес, сравнив заведение с супермаркетом, где главной целью является прибыль, а не здоровье человека. Что касается «маркетинговых контрактов» и ухищрений, с помощью которых покупатель в аптеке выбирает тот или иной препарат, то депутат считает данную стратегию «позорной».

В качестве решения проблемы Поклонская предлагает тщательно проверять аптеки, а также задуматься о производстве собственных лекарств, причем бюджетных, которые будут не так сильно бить по карману россиян. Помимо этого, следует привлекать к уголовной ответственности ученых-мошенников, разрабатывающих «пустышку» вместо лекарства.



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