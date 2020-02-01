США заявили о готовности полностью обеспечить Белоруссию энергоресурсами

США готовы обеспечить Белоруссию энергоресурсами в полном объеме по конкурентным ценам, сообщил госсекретарь США Майкл Помпео после переговоров с президентом Белоруссии Александром Лукашенко и главой белорусского МИД Владимиром Макеем.
Помпео заявил, что «наши производители энергоресурсов готовы обеспечить вас на 100% по конкурентным ценам», передает ТАСС.
При этом Вашингтон не готов к окончательному снятию санкций с Минска, но состоявшаяся встреча с Лукашенко и Макеем приближает к этой цели.
Ранее госсекретарь США заявил: Вашингтон не будет ставить Минску условием сотрудничество с Россией. В свою очередь Лукашенко пошутил об «особенностях белорусской диктатуры».
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Последнее: Госсекретарь США Майкл Помпео, который находился накануне в Киеве с визитом, не стал встречаться с пробивавшимся к нему экс-президентом Грузии Михаилом Саакашвили, который скрывается на Украине от грузинского правосудия, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси со ссылкой на местные СМИ. Отмечается, что в ожидании возможной аудиенции Саакашвили провел несколько часов у отеля, где останавливался госсекретарь […]
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