США заявили о готовности полностью обеспечить Белоруссию энергоресурсами

США заявили о готовности полностью обеспечить Белоруссию энергоресурсами

01.02.2020, 13:58, Новости дня

США готовы обеспечить Белоруссию энергоресурсами в полном объеме по конкурентным ценам, сообщил госсекретарь США Майкл Помпео после переговоров с президентом Белоруссии Александром Лукашенко и главой белорусского МИД Владимиром Макеем.

Помпео заявил, что «наши производители энергоресурсов готовы обеспечить вас на 100% по конкурентным ценам», передает ТАСС.

При этом Вашингтон не готов к окончательному снятию санкций с Минска, но состоявшаяся встреча с Лукашенко и Макеем приближает к этой цели.

Ранее госсекретарь США заявил: Вашингтон не будет ставить Минску условием сотрудничество с Россией. В свою очередь Лукашенко пошутил об «особенностях белорусской диктатуры».



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