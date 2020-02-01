Актер Стивен Сигал планирует баллотироваться в Госдуму от партии «За правду» писателя Захара Прилепина. Как сообщает «Медуза», об этом Прилепин рассказал корреспонденту издания на учредительном съезде партии.
«Мы с ним общались три часа. У него очень четкие представления о том, чего он хочет. Стивен может усадить за один стол нищего и президента. Его все знают. Стивен — это круто», — сказал Прилепин.
Издание напоминает, что у Сигала, помимо российского гражданства, есть гражданство США и Сербии. 97-я статья Конституции позволяет баллотироваться в депутаты гражданам России, но поправки в Основной закон, предложенные президентом России, запрещают становиться депутатами тем, у кого есть иностранное гражданство или вид на жительство в другой стране.
Партия «За правду» создана на базе движения, которое Прилепин основал в октябре 2019 года.
Выборы в Госдуму пройдут 19 сентября 2021 года.
Сигал Сигал получил российское гражданство в ноябре 2016 года. 4 августа 2018 года стало известно, что он назначен специальным представителем МИД России по вопросам российско-американских гуманитарных связей. Тогда же сообщалось, что Сигалу могут выдать российский дипломатический паспорт. В сентябре 2018 года Сигал выражал желание стать губернатором Приморского края.
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