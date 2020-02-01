Apple закрыла все магазины в КНР из-за коронавируса

Корпорация Apple закрыла все свои магазины в Китае в связи с эпидемиологической ситуацией, связанной с распространением нового типа коронавируса.
В заявлении компании говорится, что «в связи с ситуацией в области общественного здравоохранения и профилактическими мерами, магазины Apple, начиная с сегодняшнего дня и до 9 февраля, временно закрываются», передает ФАН.
Напомним, число заразившихся коронавирусом в Китае уже превысило 11,7 тыс. человек, количество погибших достигло 259 человек.
Первые случаи заражения коронавирусом зафиксированы в России. Глава правительства Михаил Мишустин поручил закрыть границу с Китаем на Дальнем Востоке.
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет
Последнее: Госсекретарь США Майкл Помпео, который находился накануне в Киеве с визитом, не стал встречаться с пробивавшимся к нему экс-президентом Грузии Михаилом Саакашвили, который скрывается на Украине от грузинского правосудия, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси со ссылкой на местные СМИ. Отмечается, что в ожидании возможной аудиенции Саакашвили провел несколько часов у отеля, где останавливался госсекретарь […]
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
- В Киеве 30-тонными грузовиками испытали Шулявский мост, Кличко стоял под ним. Видео / 28 декабря
- В мире: Зачем Польша обвиняет освободителей в провале Варшавского восстания / 18 января
- Самолет МАУ в Иране, как и МН17 на Донбассе, могли сбить случайно. Ситуации аналогичные – генерал-лейтенант Романенко / 10 января
- У электрокаров Audi выйдут «заряженные» RS-версии / 7 января
- Эксперт Polska Times объяснил, кто для Польши «как папа и мама», а кто — главный недруг / 12 января
- Захарова сыронизировала над «ошибкой» США в заявлении по Ираку / 7 января
- На Арашуковых завели еще три уголовных дела / 26 декабря
- Националиста Дацика задержали при попытке уплыть в Эстонию на лодке / 24 декабря