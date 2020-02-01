Apple закрыла все магазины в КНР из-за коронавируса

Корпорация Apple закрыла все свои магазины в Китае в связи с эпидемиологической ситуацией, связанной с распространением нового типа коронавируса.

В заявлении компании говорится, что «в связи с ситуацией в области общественного здравоохранения и профилактическими мерами, магазины Apple, начиная с сегодняшнего дня и до 9 февраля, временно закрываются», передает ФАН.

Напомним, число заразившихся коронавирусом в Китае уже превысило 11,7 тыс. человек, количество погибших достигло 259 человек.

Первые случаи заражения коронавирусом зафиксированы в России. Глава правительства Михаил Мишустин поручил закрыть границу с Китаем на Дальнем Востоке.





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