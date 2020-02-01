Мнение: США продолжат вводить санкции против России

США продолжат вводить санкции против России

США официально объявили, что продолжат вводить санкции против России за Крым и Донбасс, пока она не вернет их Украине. Как нетрудно догадаться, такой подход, где Донбасс тесно увязан с Крымом, делает бесперспективными любые сценарии «приднестровизации» Донбасса, так как они также не приведут к снятию санкций, поскольку за Крым санкции никто снимать не собирается. Соответственно, подобный подход показывает нам, что США не отступают от той линии поведения, которую задала еще администрация Обамы, и по-прежнему требуют от России капитуляции на украинском направлении.

Фактически, США делали все, чтобы не дать заморозить войну на Донбассе, что с успехом было достигнуто руками режимов Порошенко и Зеленского. Санкционное давление и требование сдать Крым и Донбасс делали невозможными любые компромиссы, так как Москве ясно давали понять, что эти «компромиссы» носят односторонний характер уступок со стороны России. Этот язык ультиматумов, конечно, не предполагал реализацию дипломатических договоренностей в рамках Минского и Нормандского формата. Целью являлась институционализация конфликта и придание ему управляемого характера, когда киевские марионетки могли по звонку из Вашингтона прогреть фронт или наоборот, понизить интенсивность боевых действий, не давая им затухнуть.

Получив этот рычаг давления, США добавили его в свой антироссийский инструментарий на украинском направлении и отказываться от него, как и от санкций, они не собираются, потому что сами на какие-либо уступки они идти не хотят, и в этом солидарны и демократы, и республиканцы. Поэтому победа Зеленского и стоящего за ним Коломойского в принципиальном смысле ничего не изменила, потому что не изменился основной оператор процессов на Украине, а также его цели и задачи.

Стоит отметить, что такая позиция США крайне затруднила действия тех кругов в российской элите, которые изыскивали возможности пойти на компромисс с США даже путем уступок на Донбассе, вроде тех, что делались в 2014 году. Но уже после переговоров в Милане стало понятно, что США ждут исключительно капитуляции, поэтому началось активное строительство непризнанных государств, которые к 2020 году достаточно тесно привязаны к российской экономике, получают российские дотации и постепенно вовлекаются в российское правовое пространство. Количество связей ЛНР и ДНР с Украиной (про Крым вообще молчу) с каждым годом становилось все меньше и меньше. Это было следствием не только позиции России, но и позиции США и их украинских марионеток, которые сделали невозможной реализацию «приднестровского сценария» с заморозкой конфликта и нейтрализацией Украины.

Поэтому США и напоминают, что собираются и далее действовать в этом направлении, не только сохраняя уже введенные санкции против России за Крым и Донбасс, но и расширяя их. Это будет касаться как персоналий (недавно в списки попали севастопольские чиновники, включая и.о. губернатора Севастополя Развожаева и сенатора от Севастополя Алтабаеву), так и российских предприятий и компаний, которые так или иначе взаимодействуют с Крымом. Разумеется, большая часть крупных российских компаний работают в Крыму через подставные дочерние предприятия, формально с ними не связанные, что позволяет им обходить санкции ценой имиджевых издержек для них самих и государства. В этом аспекте с экономической точки зрения существенная часть санкций носит скорее символический характер, так как они призваны регулярно подтверждать, что США не меняют позицию по Крыму и готовы периодически обновлять санкционный список, чтобы напоминать об этом.

В этих условиях особого смысла в каких-либо переговорах с США по Крыму и Донбассу по сути нет. Не так давно этот тупик в отношениях был ясно выявлен во время переговоров Волкера и Суркова, которые закончились ничем. Соответственно, эта позиция США и Украины будет вести к дальнейшему обособлению Донбасса от Украины и его более тесной интеграции с Россией, точно так же, как подобная политика США и Украины привела к форсированному разрыву инфраструктурных, транспортных, торговых и иных связей Крыма с Украиной.

Разумеется, параллельно будут продолжаться переговоры в Минском формате в стиле «договорились договариваться дальше» и даже, возможно, мы увидим еще одну встречу в Нормандском формате, но каких-нибудь перспектив дипломатического завершения войны в этих форматах не прослеживается. Фронт как кровоточил при Порошенко, так и кровоточит при Зеленском. Ни один из пунктов Минских соглашений при Зеленском также не выполнен, как не выполнены они были при Порошенко. Соответственно, говорить о возвращении Донбасса в состав фашистской Украины просто смешно. Его дальнейшая судьба безусловно связана с Россией, и вопрос скорее в формате будущих отношений между РФ и ЛДНР безотносительно того, сколько еще санкций введут за Крым и Донбасс, потому что эти вопросы неразрывно связаны, о чем Госдеп столь услужливо напомнил.

Специально для "Аналитической Службы Донбасса"

https://asd.news/articles/voyna/ssha-prodolzhat-vvodit-sanktsii-protiv-rossii/ — цинк

Источник: Colonel Cassad

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