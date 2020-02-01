Опубликованы переговоры рабочих перед обрушением СКК в Петербурге

В Сети были опубликованы переговоры рабочих, осуществлявших демонтаж крыши СКК «Петербургский». Из них следует, что у мужчин, один из которых погиб, не было веревки, которая позволила бы прицепиться к люльке.

В материале «Фонтанки» указывается, что машинист крана работах почти вслепую, выполняя инструкции по рации, и не видел люльку, поднятую на крышу.

На стройке работали 29-летний Матвей Кучеров и его 26-летний Александр Бардынин. Рабочих торопили с земли, им предложили прицепиться к люльке и с кольца резать ванты.

«Один человек встает на кольцо, прицепляется к люльке, ведет люльку за собой», – говорил человек в рации.

Этот план отличался от прежнего, и Кучерову с Бардыниным он не нравился.

Однако в итоге они согласились. При этом у рабочих не было достаточно длинной веревки, и Бардынин предложил идти без страховки.

В итоге Кучеров вышел на кольцо. При этом он предложил напарнику быть в сцепке.

Дальнейших переговоров у издания нет: «Рабочие спустились, отдали камеру корреспондентам и поднялись обратно. Судя по видеозаписям с коптера, высотники старались еще больше сэкономить время. На перемещение люльки по кольцу его тратилось слишком много – машинист, напомним, мог ориентироваться только по устным командам с высоты».

В результате «оптимизация» привела к тому, что люльку перестали перемещать по бетонному кольцу. Кучеров отстегнулся от напарника и получил свободу действий.

В 14.55 мск, при отрыве пятнадцатого крепления, конструкция СКК не выдержала нагрузку и сложилась. Кучеров добежал до люльки, успел коснуться ее руками, но сорвался.

Сестра погибшего отметила в разговоре с журналистами РЕН ТВ, что Кучеров отправился на работы по демонтажу СКК после приглашения друзей.

Напомним, при демонтаже крыши здания СКК «Петербургский» произошло обрушение. Один из рабочих не успел запрыгнуть в люльку и погиб. Трагические кадры попали на видео.

Организатор демонтажа в качестве причины гибели рабочего назвали несоблюдение им правил безопасности.

Председатель санкт-петербургской экспертно-консультативной комиссии по основаниям, фундаментам и подземным сооружениям Владимир Улицкий сообщил в комментарии газете ВЗГЛЯД, что причиной обрушения могло стать стремление сэкономить на расчетах, из-за чего не были усилены элементы защиты от обрушения.

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